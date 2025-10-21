Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 21 октября 2025Россия

В России ответили на заявление Лондона об отправке войск на Украину

Депутат Нестеренко назвал провокацией заявление Лондона о войсках на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Заявление главы Минобороны Великобритании Джона Хили об отправке войск на Украину является провокацией. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, чьи слова приводит РИА Новости.

Хили ранее заявлял, что Британия готова отправить на Украину военный контингент в случае достижения мирного соглашения по конфликту в регионе.

«Милитаристские и провокационные заявления руководства Британии традиционно предшествуют любым мирным инициативам и переговорам, в которых они не участвуют, но очень хотят оказывать влияние», — сказал он.

Парламентарий считает, что Лондон на данный момент продолжает оставаться в авангарде антироссийской политики.

До этого Хили заявлял, что НАТО «всей своей силой» ответит на якобы нарушение европейского воздушного пространства со стороны России. Он назвал инциденты с якобы нарушением воздушного пространства «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости