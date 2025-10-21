В России ответили на заявление Лондона об отправке войск на Украину

Депутат Нестеренко назвал провокацией заявление Лондона о войсках на Украине

Заявление главы Минобороны Великобритании Джона Хили об отправке войск на Украину является провокацией. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, чьи слова приводит РИА Новости.

Хили ранее заявлял, что Британия готова отправить на Украину военный контингент в случае достижения мирного соглашения по конфликту в регионе.

«Милитаристские и провокационные заявления руководства Британии традиционно предшествуют любым мирным инициативам и переговорам, в которых они не участвуют, но очень хотят оказывать влияние», — сказал он.

Парламентарий считает, что Лондон на данный момент продолжает оставаться в авангарде антироссийской политики.

До этого Хили заявлял, что НАТО «всей своей силой» ответит на якобы нарушение европейского воздушного пространства со стороны России. Он назвал инциденты с якобы нарушением воздушного пространства «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».