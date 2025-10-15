Мир
Глава Минобороны Британии выступил с угрозой в адрес России

Хили: НАТО всей силой ответит России на якобы нарушение воздушного пространства
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Phil Noble / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «всей своей силой» ответит на якобы нарушение европейского воздушного пространства со стороны России. Его слова приводит издание The Standard.

«Не должно быть никаких сомнений: если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. И мы должны встретить эскалацию всей нашей силой», — сказал глава Минобороны Британии.

Он назвал инциденты с якобы нарушением воздушного пространства «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».

Хили подтвердил, что участие Великобритании в миссии НАТО Eastern Sentry, в рамках которой истребители ВВС Великобритании Typhoon будут патрулировать Польшу, продолжится до конца года.

Министр также объявил об увеличении производства беспилотников для Украины. По его словам, за последние шесть месяцев Лондон поставил Киеву более 85 тысяч дронов.

Ранее Хили заявил, что Великобритания и США совместно с НАТО провели воздушную операцию у границ России. Он сказал, что миссия была проведена, чтобы послать России «мощный сигнал о единстве НАТО».

