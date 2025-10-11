Мир
15:34, 11 октября 2025

Великобритания и США провели воздушную операцию у границ России

Министр обороны Хили: Великобритания и США провели операцию у границ России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
RC-135. Фото: Russ Scalf / U.S. Air Force/Handout / Reuters

Великобритания и США совместно с НАТО провели воздушную операцию у границ России. Об этом сообщил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили, передает Reuters.

«Это была важная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО», — рассказал он.

По словам министра, миссия была проведена, чтобы послать «мощный сигнал о единстве НАТО» президенту России Владимиру Путину. Кроме того, он отметил, что Североатлантический альянс получил ценные разведданные в ходе вылета.

Ранее стало известно, что страны Прибалтики планируют эвакуацию сотен тысяч человек на случай конфликта с Россией. Сообщается, что Эстония, Латвия и Литва уже давно высказывают опасения другим государствам НАТО по поводу потенциальной «российской агрессии».

