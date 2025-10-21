Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 21 октября 2025Бывший СССР

Военкор объяснил заявление Запада о прекращении огня по линии фронта

Коц: Запад требует прекращение огня из-за невыгодной позиции ВСУ на передовой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Запад требует прекращение огня по линии фронта из-за невыгодной позиции Вооруженных сил Украины на передовой. Об этом написал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Российским войскам удалось как следует раздергать украинскую армию по всему фронту и создать сразу несколько очагов напряженности», — объяснил он.

Среди наиболее напряженных направлений он назвал: покровское, константиновское, северское. Военкор подчеркнул, что сегодня Красноармейск (украинское название — Покровск) фактически отрезан от снабжения.

Ранее стало известно, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлением по конфликту. В заявлении отмечается необходимость прекратить боевые действия и начать переговоры с существующей на сегодняшний день линии боевого соприкосновения в качестве отправной точки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

    В Госдуме предложили признать криптовалюту совместным имуществом и делить ее при разводе

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости