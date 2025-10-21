Военкор объяснил заявление Запада о прекращении огня по линии фронта

Коц: Запад требует прекращение огня из-за невыгодной позиции ВСУ на передовой

Запад требует прекращение огня по линии фронта из-за невыгодной позиции Вооруженных сил Украины на передовой. Об этом написал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Российским войскам удалось как следует раздергать украинскую армию по всему фронту и создать сразу несколько очагов напряженности», — объяснил он.

Среди наиболее напряженных направлений он назвал: покровское, константиновское, северское. Военкор подчеркнул, что сегодня Красноармейск (украинское название — Покровск) фактически отрезан от снабжения.

Ранее стало известно, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлением по конфликту. В заявлении отмечается необходимость прекратить боевые действия и начать переговоры с существующей на сегодняшний день линии боевого соприкосновения в качестве отправной точки.