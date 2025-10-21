Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине

Европейские лидеры и Зеленский выступили с совместным заявлением по Украине

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский выступили с совместным заявлением, в котором выразили согласие с позицией президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и призвали усилить давление на Россию. Его текст опубликован на сайте правительства Великобритании.

«Мы все едины в нашем стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — сказано в заявлении.

Европейские лидеры выразили готовность усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность, а также объявили о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы». Отмечается, что вопросы дальнейшей поддержки Киева будут обсуждаться на предстоящих встречах Европейского совета и «коалиции желающих», которые состоятся на этой неделе.

16 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка саммита идет полным ходом.

Вскоре издание Politico сообщило, что ряд европейских лидеров хочет добиться участия в предстоящей встрече президентов России и США. По словам источников, в Европе опасаются, что Трамп «вновь встанет на сторону Путина» в вопросе определения условий мирного соглашения, а также будет оказывать давление на Зеленского с целью вынудить его согласиться на условия России.