Военкор показал кадры уничтожения ПВД ВСУ при помощи «Торнадо-С»

Военкор Руденко опубликовал видео уничтожения ПВД ВСУ при помощи «Торнадо-С»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Три пункта временной дислокации (ПВД) бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при помощи «Торнадо-С». Кадры опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем «Telegram-канале».

«Для их уничтожения использовались РСЗО «Торнадо-С» и корректировка огня с помощью БПЛА артиллерийского соединения», — написал военкор.

По его словам, пункты временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинских войск были обнаружены операторами БПЛА группировки войск «Юг» и уничтожены вместе с личным составом.

Ранее появились кадры, как Вооруженные силы России нанесли удар по ПВД ВСУ фугасной авиабомбой (ФАБ-1500) в районе Красного Лимана.

