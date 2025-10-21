Россия
20:32, 21 октября 2025

ВСУ ударили по автомобилю с мирными жителями в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по автомобилю с людьми
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автомобилю с людьми внутри в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал он.

Пострадавших доставили в больницу, там мужчинам уже оказали необходимую медицинскую помощь, добавил глава области. Он также пожелал им скорейшего выздоровления.

В этот же день Богомаз заявил, что за год число обстрелов Брянской области со стороны украинских войск выросло в три раза. Отвечая на вопрос о попытках ударов ВСУ в направлении региона, губернатор добавил, что их стало больше, чем за все предыдущее время.

