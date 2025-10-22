Армия России подошла к еще одному населенному пункту

Марочко: ВС России вплотную подошли к Яровой

Вооруженные силы (ВС) России вплотную подошли к Яровой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Передовые российские отряды взяли под огневой контроль двухкилометровый участок железной дороги юго-западе Новоселовки и вплотную подошли к населенному пункту Яровая», — рассказал он.

Марочко отметил, что сейчас идут мероприятия по установлению контроля над Яровой. Подробности эксперт не привел.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР). Они, уточняет эксперт, носили с собой российскую форму вместе с поддельными документами.