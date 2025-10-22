Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:03, 22 октября 2025Бывший СССР

В ЛНР уничтожили носившую с собой российскую форму группу ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили в ЛНР группу ВСУ, носившую с собой российскую форму
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР). Бойцы носили с собой российскую форму, а также поддельные документы и гражданские вещи, что могло говорить о попытке организовать провокацию в прифронтовой зоне, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его слов приводит РИА Новости.

«Диверсионная группа противника пыталась скрытно пройти через ЛБС. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ. После боестолкновения часть боевиков была ликвидирована», — уточнил военный эксперт.

Российские военные осмотрели личные вещи группы, где и нашлась обычная одежда, а также форма ВС РФ и поддельные документы.

«Вероятнее всего, готовилась очередная провокация в прифронтовой зоне с целью дискредитации ВС РФ», — предположил Марочко.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России может окружить все силы ВСУ в Донбассе, создав большой котел. Речь может идти о десятках тысяч человек, которые попадут в окружение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Названо условие согласия России на перемирие

    Банки в России снова начали повышать ставки по вкладам

    Расходы россиян на кофе подсчитали

    Последствия удара ВСУ по Дагестану сняли на видео

    Дело о покушении на Владимира Соловьева начали рассматривать заново из-за судьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости