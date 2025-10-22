В ЛНР уничтожили носившую с собой российскую форму группу ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили в ЛНР группу ВСУ, носившую с собой российскую форму

ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР). Бойцы носили с собой российскую форму, а также поддельные документы и гражданские вещи, что могло говорить о попытке организовать провокацию в прифронтовой зоне, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его слов приводит РИА Новости.

«Диверсионная группа противника пыталась скрытно пройти через ЛБС. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ. После боестолкновения часть боевиков была ликвидирована», — уточнил военный эксперт.

Российские военные осмотрели личные вещи группы, где и нашлась обычная одежда, а также форма ВС РФ и поддельные документы.

«Вероятнее всего, готовилась очередная провокация в прифронтовой зоне с целью дискредитации ВС РФ», — предположил Марочко.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России может окружить все силы ВСУ в Донбассе, создав большой котел. Речь может идти о десятках тысяч человек, которые попадут в окружение.