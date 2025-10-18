Интернет и СМИ
06:48, 18 октября 2025Интернет и СМИ

Украину предупредили о грозящей катастрофе в Донбассе

Меркурис: Россия может окружить все силы ВСУ в Донбассе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российская армия может окружить все украинские силы в Донбассе, создав большой котел. О грозящей катастрофе предупредил британский аналитик Александр Меркурис.

«Российские войска могут окружить украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом, будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе», — сказал он.

По его словам, любой военный специалист может увидеть, как именно будет создан этот котел. Меркурис добавил, что не знает точное число размещенных в Донбассе украинских военнослужащих, однако речь может идти о десятках тысяч человек.

Ранее об «огромнейшем котле» после отступления ВСУ из Часова Яра предупредил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские военные готовятся к длительной обороне города, но это может сыграть с ними злую шутку.

