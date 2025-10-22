Дочь Ким Кардашьян выложила фото с татуировками и пирсингом накануне 45-летия матери

Накануне 45-летия телезвезды Кардашьян ее дочь Норт выложила фото с пирсингом

Дочь телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст выложила фото с татуировками и пирсингом накануне 45-летия матери. На соответствующий пост в их совместном TikTok-аккаунте обратили внимание журналисты Page Six.

12-летняя наследница бизнесвумен предстала на размещенных кадрах в футболке и массивных ожерельях, украшенных жемчугом и сияющими камнями. Кроме того, она позировала с голубыми косами, а также изображением звезд и надписью на лице. Вдобавок в ее носу присутствовал пирсинг.

Читатели портала подвергли критике образ девочки в комментариях под материалом. «Яблоко от яблони недалеко падает», «Поистине трагично. Этим детям нужны духовные и моральные ценности и воспитание», «Она еще и осветлила кожу на фотографиях. Меня это гораздо больше беспокоит», «Разве это не прелесть? Отличная работа, Ким», «Что можно ожидать от детей, воспитанных Ким и Канье? Нормальности?» — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян высказалась об откровенных нарядах дочери.