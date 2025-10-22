Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

Двое российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) проехали шесть километров под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тремя пробитыми колесами и спастись. Об этом RT рассказал старшина в спецназе «Ахмат» с позывным Волга.

По словам российского военнослужащего, водитель — одна из наиболее опасных профессий на фронте, так как за автомобилями противник ведет постоянную охоту. В одну из таких ловушек он попал с сослуживцем.

«Враг разбросал шипы, их не видно на дороге. И три колеса были пробиты — передние и заднее правое», — вспомнил Волга.

По его словам, на голых дисках им удалось проехать шесть километров. Однако, как только они выбрались, территорию, где были разбросаны шипы, накрыло минометами ВСУ.

