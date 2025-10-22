Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 22 октября 2025Россия

Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

RT: Двое бойцов СВО проехали 6 километров под обстрелами с пробитыми колесами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Двое российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) проехали шесть километров под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тремя пробитыми колесами и спастись. Об этом RT рассказал старшина в спецназе «Ахмат» с позывным Волга.

По словам российского военнослужащего, водитель — одна из наиболее опасных профессий на фронте, так как за автомобилями противник ведет постоянную охоту. В одну из таких ловушек он попал с сослуживцем.

«Враг разбросал шипы, их не видно на дороге. И три колеса были пробиты — передние и заднее правое», — вспомнил Волга.

По его словам, на голых дисках им удалось проехать шесть километров. Однако, как только они выбрались, территорию, где были разбросаны шипы, накрыло минометами ВСУ.

Ранее бойцы 42-й гвардейской дивизии на подбитой боевой машине пехоты выполнили задачу в Запорожской области и на горящей машине вернулись обратно к своим позициям. Этот момент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Пенсию Пугачевой в России заморозили

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи автомобилей из-за отсутствующей системы

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    Повар российского кафе заколол протянувшего ему руку коллегу

    Курс доллара стал расти

    Реку с крокодилами сочли пригодной для проведения соревнований по гребле на ОИ-2032

    Мошенники назвали Лолиту дурой

    В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости