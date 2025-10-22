Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Ленобласть

Ленинградский губернатор Дрозденко: В Лужском районе сбиты три беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотников. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Силами ПВО 3 БПЛА уничтожены в Лужском районе Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет», — сказал губернатор.

В ночь на 22 октября губернатор Ленинградской области сообщал о работе системы противовоздушной обороны. Из-за объявленной опасности атаки беспилотников в регионе возможно снижение скорости мобильного интернета, добавлял он.

Вечером 21 октября в Ленинградской области также объявляли опасность атаки беспилотников. Об атаке ВСУ впоследствии не сообщалось.