В Ленобласти начала работать система ПВО

Губернатор Дрозденко: ПВО начала работать в Лужском районе Ленобласти

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Лужском районе Ленинградской области, предварительно, поразило несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По словам регионального главы, поражено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«На текущий момент сведений о пострадавших и разрушениях нет», — подчеркивается в публикации.

До этого Дрозденко объявил режим опасности атаки беспилотников. Политик отметил, что возможно снижение скорости присутствия интернета.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленобласти.