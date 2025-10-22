Россия
В Ленобласти начала работать система ПВО

Губернатор Дрозденко: ПВО начала работать в Лужском районе Ленобласти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Лужском районе Ленинградской области, предварительно, поразило несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По словам регионального главы, поражено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«На текущий момент сведений о пострадавших и разрушениях нет», — подчеркивается в публикации.

До этого Дрозденко объявил режим опасности атаки беспилотников. Политик отметил, что возможно снижение скорости присутствия интернета.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленобласти.

