Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области

Губернатор Дрозденко: Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области. При этом в одной из промзон произошло возгорание, оно ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Также уточняется, что экологическая обстановка в норме.

Ранее Дрозденко проинформировал в соцсетях, что в промзоне есть возгорание. Пожарные службы приступили к тушению. Инцидент произошел из-за падения обломков БПЛА.

До этого жители города Кириши в Ленинградской области сообщали о взрывах. Очевидцы отмечали, что видели несколько ярких вспышек в небе.

В ночь с 13 на 14 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Ленинградскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов.