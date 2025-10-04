Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:24, 4 октября 2025Россия

Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области

Губернатор Дрозденко: Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области. При этом в одной из промзон произошло возгорание, оно ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Также уточняется, что экологическая обстановка в норме.

Ранее Дрозденко проинформировал в соцсетях, что в промзоне есть возгорание. Пожарные службы приступили к тушению. Инцидент произошел из-за падения обломков БПЛА.

До этого жители города Кириши в Ленинградской области сообщали о взрывах. Очевидцы отмечали, что видели несколько ярких вспышек в небе.

В ночь с 13 на 14 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Ленинградскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    Появились кадры масштабного пожара после прилета в Чернигове

    Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области

    Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»

    Стаю из 13 косаток у Курильских островов сняли на видео

    Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом

    На Украине объявили в розыск ректора МГИМО

    Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

    Россиянам рассказали о судьбе рубля до середины октября

    В Еврокомиссии не стали комментировать выступление Путина на «Валдае»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости