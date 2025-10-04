Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:21, 4 октября 2025Россия

В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

Возгорание в промзоне произошло в Ленинградской области в результате атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают БПЛА в Киришах в Ленинградской области. Возникшее в промзоне возгорание уже тушат, проинформировал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона ранее сообщал об опасности атаки беспилотников на регион.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — заверил Дрозденко.

Ранее СМИ написали, что жители города Кириши в Ленинградской области сообщали о взрывах. Очевидцы отмечали, что видели несколько ярких вспышек в небе.

В ночь с 3 на 4 октября в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

    В России запланировали дважды проиндексировать страховые пенсии

    Штурмовавший Капитолий «Шаман» передал привет Путину

    Трамп после ответа ХАМАС по Газе заявил о приближающемся мире на Ближнем Востоке

    Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

    В Германии захотели сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

    Массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам объяснили

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Кадыров раскрыл число отправленных в зону СВО чеченских бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости