Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:53, 4 октября 2025Россия

Над российским регионом прогремело несколько взрывов

Жители города Кириши в Ленобласти сообщили о взрывах, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Жители города Кириши в Ленинградской области сообщили о взрывах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО), уже уничтожено несколько беспилотников. Очевидцы сообщают, что видели несколько ярких вспышек в небе.

Также сообщается о возгорании в промзоне, на место прибыли пожарные службы.

Вечером в четверг, 2 октября, ВСУ предприняли новую попытку атаки на Россию во время выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    В Германии захотели сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

    Массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам объяснили

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Кадыров раскрыл число отправленных в зону СВО чеченских бойцов

    В США забеспокоились из-за исчерпания средств на контроль за ядерным арсеналом

    БПЛА «Герань» атаковали Чернигов

    Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

    На Камчатке зафиксировали более трех десятков афтершоков

    В США оценили вероятность передачи ракет Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости