18:18, 21 октября 2025Россия

В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Дрозденко заявил об опасности БПЛА в Ленинградской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пост появился в Telegram-канале политика.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

По его словам, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Каких-либо других подробностей он не сообщил.

В этот же день в Крыму и еще в трех регионах России объявили ракетную опасность. О мерах предосторожности также объявили в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Все новости