Кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

Shot: В Москве экстренно госпитализировали кинооператора Мукасея

Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, оператора госпитализировали из-за проблем с сердцем. 87-летний Мукасей потерял сознание дома, близкие вызвали скорую помощь.

Анатолий Мукасей известен как оператор-постановщик фильмов «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело», «Гардемарины».

