Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:07, 22 октября 2025Культура

Кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

Shot: В Москве экстренно госпитализировали кинооператора Мукасея
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, оператора госпитализировали из-за проблем с сердцем. 87-летний Мукасей потерял сознание дома, близкие вызвали скорую помощь.

Анатолий Мукасей известен как оператор-постановщик фильмов «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело», «Гардемарины».

Ранее сообщалось, что известную российскую телеведущую Юлию Барановскую, госпитализированную в Салехарде, выписали из больницы. Также ей разрешили вернуться в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Захарова прокомментировала слух о срыве встречи Путина и Трампа

    Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди

    В США заявили об утрате независимости Европы

    Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров

    Apple выпустит дешевый раскладной iPhone

    Тактаров объяснил отъезд в США в 90-е

    Кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

    В РФПИ заявили о продолжении подготовки саммита России и США

    Дмитрук предоставил доказательства преступлений Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости