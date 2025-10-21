Барановскую выписали из больницы

Директор Барановской Шекшеев заявил, что ее выписали из больницы в Салехарде

Известную российскую телеведущую Юлию Барановскую, госпитализированную в Салехарде, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщил ее директор Петр Шекшеев.

«Состояние Юлии Барановской улучшилось, и врачи Салехардской окружной клинической больницы разрешили Юлии покинуть лечебное заведение и вернуться в Москву», — сообщил Шекшеев.

Он добавил, что Барановская прибудет в Москву 21 октября. Также директор телеведущей отметил, что она соскучилась по активной работе и назначила на вечер рабочее дистанционное совещание с командой.

Ранее Шекшеев заявил, что Барановской сделали две полостные операции. Он также добавил, что ее перевели из реанимации в обычную больничную палату. Директор ведущей рассказал, что она была слаба после хирургического вмешательства.

Утром 17 октября стало известно, что Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде. Телеведущую экстренно госпитализировали. Сообщалось, что у нее обострились послеродовые проблемы.