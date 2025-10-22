Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ

Появилось видео удара ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы России ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ в Бессаловке и Константиновке. Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Поражение ПВД 24-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с применением ФАБ-500 в районе населенного пункта Бессаловка. Поражение ПВД 36-й отдельной механизированный бригады ВСУ с применением ФАБ-3000 в районе населенного пункта Константиновка», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли несколько ударов по Харькову и Харьковской области. По информации Telegram-канала «Иди и смотри», российские войска атакуют объекты инфраструктуры и места расположения ВСУ.