13:51, 22 октября 2025Бывший СССР

Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ

Появилось видео удара ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы России ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ в Бессаловке и Константиновке. Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Поражение ПВД 24-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с применением ФАБ-500 в районе населенного пункта Бессаловка. Поражение ПВД 36-й отдельной механизированный бригады ВСУ с применением ФАБ-3000 в районе населенного пункта Константиновка», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли несколько ударов по Харькову и Харьковской области. По информации Telegram-канала «Иди и смотри», российские войска атакуют объекты инфраструктуры и места расположения ВСУ.

