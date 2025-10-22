При взрыве в Ставрополе пострадал человек

ТАСС: При взрыве в Ставрополе пострадала женщина

В результате взрыва неустановленного устройства в Ставрополе пострадал человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Ставропольского края.

По предварительной информации, женщина получила осколочные ранения.

Как уточняет Telegram-канал Shot, пострадавшая госпитализирована с минно-взрывной травмой ног.

Инцидент произошел вечером 22 октября в микрорайоне 204-й квартал. На месте происшествия работают экстренные службы, район оцеплен. Одной из предварительных версий взрыва названа диверсия.