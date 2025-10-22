ТАСС: В Ставрополе взорвалось неустановленное устройство

В Ставрополе взорвалось неустановленное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Ставропольского края.

Чрезвычайное происшествие произошло в микрорайоне 204-й квартал. «Гражданская инфраструктура не повреждена», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время место происшествия оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв прогремел на троллейбусной остановке.

Ранее в Москве на крыше городского автобуса взорвался баллон. В результате происшествия пострадал один человек.