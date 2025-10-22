Россиянин поджег барак с десятками жителей

В Томске полиция задержала поджигателя барака, где погибли люди

В Томске полиция задержала подозреваемого в поджоге деревянного многоквартирного дома, где не выжили четыре человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУМВД по Новосибирской области.

18 октября в Новосибирске загорелся дом, произошло частичное обрушение крыши. Эвакуировать смогли 26 человек, троим потребовалась госпитализация. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц общеопасным способом с особой жестокостью») УК РФ.

Полицейские установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Новосибирска.

Как стало известно «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, мужчине уже предъявили обвинения. По версии следствия, ночью 18 октября он поджег два дома, в результате чего не смогли спасти мужчину и двух женщин. После совершения преступления фигурант скрылся из города.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл мужчина получил пожизненный срок за расправу над женщиной с детьми.