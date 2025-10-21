Россиянин приревновал женщину и получил пожизненное заключение

В Марий Эл мужчина получил пожизненный срок за убийство женщины с детьми

В Марий Эл мужчина получил пожизненный срок за расправу над женщиной с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статьям 158 («Кража с причинением значительного ущерба гражданину») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 21 января в городе Звенигово подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве ревности нанес сожительнице в присутствии малолетних детей пять ножевых ранений. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

С целью скрыть преступление он также расправился со своей трехлетней дочкой и семилетним сыном сожительницы, после чего скрылся с места преступления. При этом с телефона пострадавшей через банковское приложение мужчина похитил денежные средства для ставок в онлайн-казино.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в подвале частного дома знакомой.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

