15:53, 21 октября 2025Силовые структуры

Россиянин приревновал женщину и получил пожизненное заключение

В Марий Эл мужчина получил пожизненный срок за убийство женщины с детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Марий Эл мужчина получил пожизненный срок за расправу над женщиной с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статьям 158 («Кража с причинением значительного ущерба гражданину») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 21 января в городе Звенигово подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве ревности нанес сожительнице в присутствии малолетних детей пять ножевых ранений. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

С целью скрыть преступление он также расправился со своей трехлетней дочкой и семилетним сыном сожительницы, после чего скрылся с места преступления. При этом с телефона пострадавшей через банковское приложение мужчина похитил денежные средства для ставок в онлайн-казино.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в подвале частного дома знакомой.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин ворвался в московскую квартиру и устроил побоище.

