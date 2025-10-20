Силовые структуры
15:18, 20 октября 2025Силовые структуры

Россиянин ворвался в московскую квартиру и устроил побоище

В Москве мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство знакомых
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве мужчину приговорили к пожизненному заключению за расправу над знакомыми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 17 июня 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения забежал в квартиру своего знакомого и после словесного конфликта нанес ему не менее 17 ножевых ранений. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

После чего в другой квартире этого же дома он напал еще на троих знакомых. Они были доставлены в больницу, но один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи провели необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские и дактилоскопические. Результаты полностью изобличили обвиняемого в преступлении.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин выбросил свою жену из окна пятого этажа.

