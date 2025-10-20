Силовые структуры
13:01, 20 октября 2025Силовые структуры

Россиянин выбросил свою жену из окна пятого этажа

В Уфе осудили мужчину, выбросившего свою жену из окна
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Республики Башкортостан

В Уфе осудили мужчину, выбросившего свою жену из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером в июле 2024 года у мужчины в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт с женой, в ходе которого он ее ударил и сломал нос. Пострадавшая, испугавшись за свою жизнь, попыталась покинуть квартиру, но подсудимый ей помешал. Опасаясь дальнейшего избиения, она вышла на балкон.

Продолжая свои действия, злоумышленник вытолкнул ее в открытое окно на пятом этаже. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Свою вину подсудимый не признал.

Суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима, а в пользу малолетней дочери взыскал миллион рублей компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в России иностранный гражданин палками расправился с тремя работниками теплиц.

    Все новости