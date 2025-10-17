В России иностранный гражданин палками расправился с тремя работниками теплиц

В Подмосковье осудили иностранца, забившего палками работников теплиц

В Подмосковье осудили иностранца, забившего палками работников теплиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, ночью 11 августа 2016 года иностранный гражданин находился в деревне Малое Брянцево на территории тепличного комплекса, где в ходе ссоры из-за оплаты труда вместе с соучастником нанес двум работникам теплиц удары деревянными брусками. Травмы, полученные пострадавшими, оказались несовместимы с жизнью.

Опасаясь быть изобличенными свидетельницей преступления, он с соучастником также избили женщину. Она получила ранения, несовместимые с жизнью. После этого злоумышленники скрылись и покинули территорию России.

В 2021 году один из преступников вернулся в страну, где был задержан и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Другой фигурант продолжал скрываться, но был задержан в феврале 2024 года на территории иностранного государства.

Следователи допросили свидетелей, провели необходимые экспертизы и подтвердили вину фигурантов.

Суд приговорил второго фигуранта к 17 годам колонии строгого режима.

