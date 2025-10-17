Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 17 октября 2025Силовые структуры

В России иностранный гражданин палками расправился с тремя работниками теплиц

В Подмосковье осудили иностранца, забившего палками работников теплиц
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Подмосковье осудили иностранца, забившего палками работников теплиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, ночью 11 августа 2016 года иностранный гражданин находился в деревне Малое Брянцево на территории тепличного комплекса, где в ходе ссоры из-за оплаты труда вместе с соучастником нанес двум работникам теплиц удары деревянными брусками. Травмы, полученные пострадавшими, оказались несовместимы с жизнью.

Опасаясь быть изобличенными свидетельницей преступления, он с соучастником также избили женщину. Она получила ранения, несовместимые с жизнью. После этого злоумышленники скрылись и покинули территорию России.

В 2021 году один из преступников вернулся в страну, где был задержан и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Другой фигурант продолжал скрываться, но был задержан в феврале 2024 года на территории иностранного государства.

Следователи допросили свидетелей, провели необходимые экспертизы и подтвердили вину фигурантов.

Суд приговорил второго фигуранта к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с арендодателем квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости