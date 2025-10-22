Россия
10:18, 22 октября 2025

У границы с Россией заметили диверсионные группы ВСУ

SHOT: Уничтожена группы диверсантов ВСУ у границы с Белгородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Российские военные заметили и уничтожили группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались близ границы с Белгородской областью. Об этом, публикуя кадры удара по диверсантам, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, диверсанты базировались в поселке Двуречанское Харьковской области. Удары по ним Вооруженные силы России нанесли с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Известно, что находившиеся у границы украинские военные ранее готовили диверсии против мирных жителей белгородского приграничья. Кроме того, они атаковали FPV-дронами Валуйский и Волоконовский районы региона.

Ранее бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России вступили в бой с украинскими диверсантами у границы Курской области. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась прорваться в приграничье в районе поселка Теткино, однако в ходе боевого столкновения была уничтожена.

