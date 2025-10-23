Бывший СССР
16:52, 23 октября 2025Бывший СССР

Армия России смогла продвинуться в Красноармейске

ВС России продвинулись в Красноармейске в двух микрорайонах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли продвинуться в Красноармейске в двух микрорайонах. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Бои идут за микрорайоны Южный и Лазурный», — указано в сообщении.

Отмечается, что российские войска также ведут наступление и в городе-спутнике Красноармейска — Мирнограде, где бои идут в восточной части.

Ранее появилось видео российского удара фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации ВСУ в Красноармейске. На кадрах можно увидеть три последовательных удара по постройкам, после чего в зданиях начался пожар.

