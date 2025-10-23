Бывшая жена Андрея Аршавина раскрыла правду об уколах для похудения

Ведущая Барановская призналась, что вместо уколов для похудения выбирает походы

Российская телеведущая Юлия Барановская раскрыла правду об уколах для похудения. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина призналась, что не пользуется популярными препаратами для сбрасывания веса. При этом она уточнила, что не любит ходить в спортзалы, а вместо этого выбирает походы в горы.

Если бы я колола себе препараты, эффект был бы очевиден. Я же все-таки нахожусь все время в одном и том же весе более-менее, плюс один-два килограмма туда-сюда. Ну, конечно, в 20 лет мне давалось гораздо легче поддерживать форму. Сейчас это немножко сложнее, это какие-то определенные ограничения, но вы не забывайте темпы ритма. Вот у всех он разный Юлия Барановская телеведущая

Барановская подчеркнула, что для получения результата важно останавливаться на том виде нагрузки, который нравится. «Надо поймать свой ритм, и нагрузки давать своему организму те, которые тебе в радость и во благо. Если ты ненавидишь спортзал, зачем ты туда ходишь? Пользы от этого не будет. Я не хожу в спортзал, зато хожу в трекинг по 20 километров. Поэтому надо выбирать то, что близко тебе», — заключила она.

Ранее в октябре бывшая жена Андрея Аршавина показала внешность без макияжа после похудения. Так, она запечатлела себя на камеру в черном наряде и с гладкой прической.