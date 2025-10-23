Бывшая жена Андрея Аршавина показала внешность без макияжа после похудения

Телеведущая Юлия Барановская показала внешность без макияжа после похудения

Российская телеведущая Юлия Барановская показала внешность без макияжа после похудения. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина поделилась видео из гримерки. Так, она запечатлела себя на камеру в черном наряде и с гладкой прической. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует декоративная косметика. «Схуднула, конечно. Это обычно имеет свойство очень быстро возвращаться обратно», — призналась телезвезда.

17 октября стало известно, что Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде. Телеведущую экстренно госпитализировали. Сообщалось, что у нее обострились послеродовые проблемы. Медики сделали ей две операции.

21 октября Барановскую выписали из больницы. Директор телеведущей Петр Шекшеев отметил, что она соскучилась по активной работе.