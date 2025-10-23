Ценности
Бывшая жена Андрея Аршавина показала внешность без макияжа после похудения

Телеведущая Юлия Барановская показала внешность без макияжа после похудения
Мария Винар

Кадр: @baranovskaya_tv

Российская телеведущая Юлия Барановская показала внешность без макияжа после похудения. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина поделилась видео из гримерки. Так, она запечатлела себя на камеру в черном наряде и с гладкой прической. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует декоративная косметика. «Схуднула, конечно. Это обычно имеет свойство очень быстро возвращаться обратно», — призналась телезвезда.

17 октября стало известно, что Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде. Телеведущую экстренно госпитализировали. Сообщалось, что у нее обострились послеродовые проблемы. Медики сделали ей две операции.

21 октября Барановскую выписали из больницы. Директор телеведущей Петр Шекшеев отметил, что она соскучилась по активной работе.

