Число уцелевших истребителей у ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ потеряли почти все истребители
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Парк истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) насчитывает на сегодняшний день не более нескольких десятков штук, но все они представляют угрозу, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Осталось немного. Они сейчас прячут и F-16, не используются французские истребители Mirage. (…) Несколько десятков единиц все-таки есть. Су-25 давно уже не появлялись, видимо, давно их уже нет. Су-24 может быть осталось немного», — сказал Дандыкин, подчеркнув, что даже малое количество уцелевших украинских истребителей представляет угрозу.

Он также отметил, что у ВСУ остается не более полутора десятков Су-27.

22 октября в Минобороны России отчитались об уничтожении украинского истребителя Су-27. Борт был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого, за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено четыре выпущенные ВСУ крылатые ракеты, наименования которых не раскрываются, а также снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы.

