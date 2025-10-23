Число уцелевших истребителей у ВСУ оценили

Парк истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) насчитывает на сегодняшний день не более нескольких десятков штук, но все они представляют угрозу, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».
«Осталось немного. Они сейчас прячут и F-16, не используются французские истребители Mirage. (…) Несколько десятков единиц все-таки есть. Су-25 давно уже не появлялись, видимо, давно их уже нет. Су-24 может быть осталось немного», — сказал Дандыкин, подчеркнув, что даже малое количество уцелевших украинских истребителей представляет угрозу.
Он также отметил, что у ВСУ остается не более полутора десятков Су-27.
22 октября в Минобороны России отчитались об уничтожении украинского истребителя Су-27. Борт был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого, за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено четыре выпущенные ВСУ крылатые ракеты, наименования которых не раскрываются, а также снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы.