ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя российского региона

В Карелии ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины местного жителя

В Республике Карелия задержали местного жителя 1980 года рождения, работавшего на спецслужбы Украины. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный оказывал содействие в организации диверсионной деятельности на территории региона. Он по своей инициативе вышел на связь с украинским куратором и по его заданию занимался разведкой. В частности, передал данные о дислокации воинских подразделений России и провел рекогносцировку железнодорожного моста, для совершения теракта. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.

Ранее в Сочи ФСБ задержала россиянина, планировавшего вступить в террористическую проукраинскую организацию.