Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 23 октября 2025Экономика

Германии предсказали огромные потери из-за конфискации активов России

Германо-российская ВТП: Конфискация активов России дорого обойдется Германии
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Если Европейский союз использует замороженные российские активы для финансирования военных потребностей Украины, то финансовые потери Германии могут превысить 100 миллиардов евро. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп, его процитировали в ТАСС.

Он напомнил, что ФРГ как никакое другое государство вкладывала деньги в Россию. Поэтому именно Германия понесет наибольшие потери, если средства Банка России пойдут на закупки оружия для Украины. Как пояснил Шепп, на счетах в российских банках лежат средства германских заводов, торговых сетей, предприятий, занятых в энергетике, фармацевтике и производстве бытовой техники.

Ранее сообщалось, что высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры ФРГ открыл производство по делу в отношении одного из российских банков с целью изъятия более 720 миллионов евро, которые были заморожены в связи с санкциями Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Иностранный лыжник соскучился по россиянам

    Одна страна ЕС отказалась присоединяться к «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости