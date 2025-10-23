Германии предсказали огромные потери из-за конфискации активов России

Германо-российская ВТП: Конфискация активов России дорого обойдется Германии

Если Европейский союз использует замороженные российские активы для финансирования военных потребностей Украины, то финансовые потери Германии могут превысить 100 миллиардов евро. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп, его процитировали в ТАСС.

Он напомнил, что ФРГ как никакое другое государство вкладывала деньги в Россию. Поэтому именно Германия понесет наибольшие потери, если средства Банка России пойдут на закупки оружия для Украины. Как пояснил Шепп, на счетах в российских банках лежат средства германских заводов, торговых сетей, предприятий, занятых в энергетике, фармацевтике и производстве бытовой техники.

Ранее сообщалось, что высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры ФРГ открыл производство по делу в отношении одного из российских банков с целью изъятия более 720 миллионов евро, которые были заморожены в связи с санкциями Евросоюза.