Выросло число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске

Число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске выросло до семи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Количество погибших в результате взрыва в Копейске выросло до семи человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что еще шесть человек пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. На месте продолжается разбор завалов.

Ранее сообщалось, что при взрыве на российском заводе погибли четыре человека. Предварительная причина произошедшего — нарушение техники безопасности.

Жители Челябинска рассказали о звуках взрывов. Их также слышали в Копейске и Ленинском районе города. Предполагалось, что один из взрывов произошел у завода «Пластмасс».

