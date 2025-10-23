Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину

Орбан: Каждый венгр хочет мира и не желает умирать за Украину

Каждый гражданин Венгрии хочет мира и не желает отдавать деньги, оружие и жизнь за Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы не пойдем на войну и не будем умирать за Украину, мы будем жить для Венгрии», — сказал политик перед демонстрантами на «Марше мира».

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт был бы завершен, если бы Европейский союз (ЕС) не препятствовал миротворческой миссии администрации президента США Дональда Трампа.

23 октября в столице Венгрии Будапеште начался многотысячный «Марш мира» в поддержку действующего премьер-министра Венгрии и против военных планов ЕС. Орбан отметил, что еще никогда «Марш мира» не собирал столько участников. В соцсети он опубликовал фотографию демонстрантов с плакатом «Мы не хотим умирать за Украину».