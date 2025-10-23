Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 23 октября 2025Мир

Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину

Орбан: Каждый венгр хочет мира и не желает умирать за Украину
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

Каждый гражданин Венгрии хочет мира и не желает отдавать деньги, оружие и жизнь за Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы не пойдем на войну и не будем умирать за Украину, мы будем жить для Венгрии», — сказал политик перед демонстрантами на «Марше мира».

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт был бы завершен, если бы Европейский союз (ЕС) не препятствовал миротворческой миссии администрации президента США Дональда Трампа.

23 октября в столице Венгрии Будапеште начался многотысячный «Марш мира» в поддержку действующего премьер-министра Венгрии и против военных планов ЕС. Орбан отметил, что еще никогда «Марш мира» не собирал столько участников. В соцсети он опубликовал фотографию демонстрантов с плакатом «Мы не хотим умирать за Украину».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Раскрыта тема предстоящего выступления Трампа

    Матвиенко посетовала на превращение семейной ипотеки в столичную

    Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Орбан раскрыл ущерб Европе из-за конфликта на Украине

    Определено влияние «Оземпика» на здоровье сердца

    Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину

    Опального брата Карла III могут выслать в самый мрачный замок Шотландии

    Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости