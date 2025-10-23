Путин назвал принятие решения о деторождении частным делом каждого россиянина

Президент России Владимир Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина. Речь идет о деторождении, передает ТАСС.

«Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», — обозначил глава государства на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

По его словам, в вопросе деторождения на россиян не должно быть никакого давления извне.

Ранее Путин назвал снижение рождаемости глобальным вызовом для всего мира. Он подчеркнул, что власти в России нацелены на комплексный подход в решении демографических задач.

