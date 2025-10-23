Экономика
13:21, 23 октября 2025Экономика

Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

Риелтор Свиридов: Отказ от предоплат поможет защититься при аренде жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Отказ от любых предоплат до личного осмотра квартиры поможет защититься от мошенников при аренде жилья. О том, как не попасться на уловки аферистов, арендаторам рассказал риелтор Олег Свиридов в беседе с «Москвой 24».

Помимо требования внести плату до оформление договора, тревожным знаком является длительный срок размещения объявления на площадке — по словам Свиридова, квартиры с чистыми документами обычно снимают быстро. Долгое присутствие предложения на сайте также может указывать на то, что фото объекта не соответствуют действительности, а само объявление создано для сбора базы телефонных номеров арендаторов.

Свиридов рекомендовал завести отдельный номер телефона для общения с потенциальными арендодателями и риелторами. «Достаточно один раз оставить свой номер на сайте недвижимости или позвонить по объявлению, как последуют сотни спам-звонков, в том числе от мошенников», — объяснил он.

К квартирам, которые сдают по сильно заниженной цене, также стоит относиться с осторожностью.

Ранее в Казани семья купила квартиру на вторичном рынке с помощью ипотеки и не смогла заселиться. Бывшая собственница отказалась освобождать жилье, заявив, что стала жертвой мошенников.

