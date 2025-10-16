Семья купила квартиру в ипотеку и осталась без жилья

В Казани семья купила квартиру в ипотеку и не смогла выселить экс-собственницу

В Казани семья купила квартиру на вторичном рынке с помощью ипотеки и не смогла заселиться из-за отказа бывшей собственницы освобождать жилье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Семья Ахмадулиных приобрела недвижимость в 2023 году. После завершения сделки покупатели узнали, что экс-хозяйка передала деньги от продажи жилья мошенникам. В связи с этим семья предложила женщине отсрочить выселение, однако бывшая собственница заявила, что собирается аннулировать договор купли-продажи через суд.

В течение двух лет покупатели пытаются выселить женщину, однако безрезультатно. Семья переживает, что останется с ипотекой и без жилья.

