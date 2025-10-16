Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 16 октября 2025Экономика

Семья купила квартиру в ипотеку и осталась без жилья

В Казани семья купила квартиру в ипотеку и не смогла выселить экс-собственницу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Казани семья купила квартиру на вторичном рынке с помощью ипотеки и не смогла заселиться из-за отказа бывшей собственницы освобождать жилье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Семья Ахмадулиных приобрела недвижимость в 2023 году. После завершения сделки покупатели узнали, что экс-хозяйка передала деньги от продажи жилья мошенникам. В связи с этим семья предложила женщине отсрочить выселение, однако бывшая собственница заявила, что собирается аннулировать договор купли-продажи через суд.

В течение двух лет покупатели пытаются выселить женщину, однако безрезультатно. Семья переживает, что останется с ипотекой и без жилья.

Ранее в Благовещенске 81-летняя россиянка поддалась уговорам телефонных аферистов и потеряла жилье. Женщина стала жертвой мошенников во второй раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

    С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости