15:46, 10 октября 2025Экономика

Российская пенсионерка во второй раз поверила мошенникам и лишилась жилья

Виктория Клабукова

Фото: Maliutina Anna / Shutterstock / Fotodom

81-летняя жительница Благовещенска поддалась уговорам телефонных аферистов и потеряла жилье. Женщина стала жертвой мошенников во второй раз, передает пресс-служба местного управления МВД.

Впервые с мошенниками пенсионерка столкнулась в июле. Тогда доверчивость стоила женщине больше 600 тысяч рублей. В сентябре злоумышленники вновь вышли на амурчанку. В телефонном разговоре они убедили пенсионерку, что на ее квартиру покусились преступники, и в целях собственной безопасности рекомендовали женщине заключить фиктивную сделку по продаже жилплощади. Для этого они посоветовали жертве конкретное риелторское агентство. Подозрений у россиянки такой разговор не вызвал, и она обратилась к риелторам для подписания договора.

Квартиру оценили в 3,6 миллиона рублей. Получив деньги от покупателя, пенсионерка всего через пару дней обналичила их и передала посыльному, назвав кодовое слово «Отчизна». Подосланным мошенниками курьером оказалась девушка. Лишь позднее пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. Курьер разыскивается, оперативники предполагают, что девушка также могла стать жертвой мошенников.

Ранее на удочку аферистов попалась пожилая петербурженка. Поверив, что ее накопления находятся под угрозой, женщина согласилась продать квартиру. Общая сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.

