14:05, 10 октября 2025Экономика

Россиянка поговорила с незнакомцами и лишилась квартиры с десятками миллионов рублей

В Санкт-Петербурге пенсионерка продала жилье и обогатила мошенников на ₽20 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пенсионерка поговорила с незнакомцами и лишилась жилья. Россиянка продала квартиру и обогатила мошенников на 20 миллионов рублей, сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

88-летней жительнице одного из домов по Ланскому шоссе позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником государственных структур. Женщине сообщили, что ее сбережения находятся под угрозой и убедили перевести более трех миллионов рублей на якобы безопасные счета.

На этом мошенники не остановились. Злоумышленники также призвали пенсионерку продать квартиру и перевести туда же вырученные от сделки 17,8 миллиона рублей — так пострадавшая и поступила. Общий ущерб, по данным МВД, превышает 20 миллионов рублей.

Ранее по похожей схеме лишилась квартиры и 32 миллионов рублей пенсионерка из Москвы. Сначала 79-летней москвичке позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и попросил женщину продиктовать код из СМС-сообщения. Россиянка согласилась, а через несколько дней получила звонок от лжеправоохранителей с информацией о том, что ее сбережения якобы находятся под угрозой.

