Экономика
19:21, 24 сентября 2025Экономика

Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Eo naya / Shutterstock / Fotodom

В Москве пенсионерка пообщалась с неизвестными и лишилась квартиры, а также 32 миллионов рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Сначала 79-летней москвичке позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и попросил женщину продиктовать код из СМС-сообщения. Россиянка согласилась, а через несколько дней получила звонок от лжеправоохранителей с информацией о том, что ее сбережения якобы находятся под угрозой.

Далее пенсионерка следовала инструкциям аферистов. Она сняла деньги со счетов и передала их курьеру, назвавшему кодовое слово. Затем мошенники убедили женщину продать квартиру. Деньги от сделки россиянка тоже передала преступникам. В общей сложности неизвестные получили более 32 миллионов рублей. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее по похожей схеме квартиры и накоплений лишилась 56-летняя жительница Кузбасса. Она согласилась заменить ключи от домофона, а потом мошенники украли ее персональные данные и убедили передать им средства.

