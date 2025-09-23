Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

56-летняя жительница Кузбасса лишилась квартиры и 4,2 млн руб. из-за мошенников

Жительница Кузбасса поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

56-летняя школьная учительница из Гурьевского муниципального округа обратилась в полицию, где рассказала, что стала жертвой аферистов. По ее словам, в середине июля с ней связался незнакомец, представившийся работником компании по обслуживаю домофонов. Собеседник сообщил, что устройства на двери подъезда вскоре заменят, и предложил россиянке бесплатно изготовить четыре чипа. Для этого он попросил женщину продиктовать код из смс-сообщения, который якобы передадут мастеру. После того как та сделала это, через несколько часов ей позвонил лжесотрудник госуслуг, предупредивший ее о взломе аккаунта и наличии в личном кабинете доверенности на имя иностранного гражданина, который вправе распоряжаться ее счетами и имуществом. Вскоре после этого с жительницей Кузбасса связался псевдосотрудник правоохранительных органов, который пригрозил россиянке наступлением уголовной ответственности за переводы денег за границу и призвал ее выполнять все инструкции работника банка. Тот, в свою очередь, посоветовал женщине как можно скорее обнулить кредитный потенциал, а также продать квартиру, так как документы на право собственности также находятся у третьих лиц. Все деньги он порекомендовал перевести на специальный «безопасный счет».

Несмотря на то что потерпевшая знала о подобной схеме обмана от сотрудников полиции из СМИ, в течение двух месяцев она избавилась от квартиры за 2,6 миллиона рублей, оформила крупный кредит и несколько микрозаймов, а затем вместе с накоплениями отправила по указанным реквизитам более 4,2 миллиона рублей. Жительница Кузбасса поняла, что ее обманули, лишь когда аферисты перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова лишилась жилья из-за мошенников.