Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

Жительница Хабаровска поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе МВД по региону.

85-летняя женщина рассказала полицейским, что ей через мессенджер позвонила неизвестная, которая представилась ее бывшим руководителем. Голос был похож, и собеседница уверяла, что идет «проверка сотрудников». Она предупредила о дальнейшем звонке «спецслужб».

Вскоре после этого с пенсионеркой связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил, что ее деньги могут попасть к мошенникам, и попросил перевести их на «безопасный счет». Поверив ему, жительница Хабаровска отправила 500 тысяч рублей по указанным реквизитам.

На следующий день аферисты убедили ее срочно продать свою квартиру якобы под предлогом защиты недвижимости от злоумышленников, которые пытаются ей завладеть. Испугавшись потери жилья, женщина спешно избавилась от него и перевела вырученные со сделки 4,5 миллиона рублей неизвестным лицам. Общий ущерб, нанесенный составил около пяти миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

