Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:37, 1 сентября 2025Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

Жительница Хабаровска лишилась квартиры и 5 миллионов рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Жительница Хабаровска поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе МВД по региону.

85-летняя женщина рассказала полицейским, что ей через мессенджер позвонила неизвестная, которая представилась ее бывшим руководителем. Голос был похож, и собеседница уверяла, что идет «проверка сотрудников». Она предупредила о дальнейшем звонке «спецслужб».

Материалы по теме:
Деньги вперед Россиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
Деньги впередРоссиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
24 апреля 2018
Без окон, без дверей Подмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
Без окон, без дверейПодмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
7 июня 2018

Вскоре после этого с пенсионеркой связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил, что ее деньги могут попасть к мошенникам, и попросил перевести их на «безопасный счет». Поверив ему, жительница Хабаровска отправила 500 тысяч рублей по указанным реквизитам.

На следующий день аферисты убедили ее срочно продать свою квартиру якобы под предлогом защиты недвижимости от злоумышленников, которые пытаются ей завладеть. Испугавшись потери жилья, женщина спешно избавилась от него и перевела вырученные со сделки 4,5 миллиона рублей неизвестным лицам. Общий ущерб, нанесенный составил около пяти миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что жительница Старого Оскола захотела заменить счетчик, однако лишилась квартиры и нескольких миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки в сентябре

    В российском регионе двое пострадали при атаке ВСУ

    В США высказались о санкциях против России

    Премьер Грузии рассказал о пассивности США

    В Германии призвали НАТО к осторожности из-за учений России

    Во Франции решили инициировать отставку Макрона

    Розенбаум станет совладельцем здания гордумы Петербурга

    Стало известно об утрате веры ВСУ в свою победу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости