Россиянка захотела заменить счетчик и лишилась квартиры

Жительница Старого Оскола решила заменить счетчик, но лишилась квартиры и денег

Жительница Старого Оскола захотела заменить счетчик, но лишилась квартиры и миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Белгородской области.

Неизвестные связались с 67-летней россиянкой и предложили заменить счетчик. Женщина согласилась и продиктовала собеседникам код от сообщения, чтобы встать в электронную очередь. «После женщине стали поступать звонки от псевдосотрудников Роскомнадзора, Центрального Банка и даже силовых структур», — рассказали в ведомстве.

Мошенники убедили россиянку, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Чтобы помешать аферистам, женщине предложили задекларировать средства. Для этого она сняла все сбережения и перевела на указанные мошенниками счета. Собеседники уверяли, что вскоре вернут деньги.

Вместо этого они снова вышли на связь с сообщением, что квартиру россиянки выставили на продажу. Чтобы обезопасить жилье, мошенники посоветовали ей провести сделку самостоятельно и отдать все вырученные средства им. Пенсионерка не сразу поняла, что ее обманули. Осознание пришло после беседы с племянницей.

Ранее житель Оренбурга попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей. Неизвестные связались с 83-летним мужчиной и представились сотрудниками компании по замене домофонов. Россиянин поверил аферистам и согласился установить новое устройство. Затем мошенники завладели его личными данными и убедили отдать им сбережения.