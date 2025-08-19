Экономика
Россиянин попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей

Нина Ташевская
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Житель Оренбурга попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

Неизвестные связались с 83-летним мужчиной и представились сотрудниками компании по замене домофонов. Россиянин поверил аферистам и согласился заменить устройство. Перед проведением процедуры пенсионера попросили продиктовать паспортные данные.

После этого мужчине поступил новый звонок с сообщением, что его персональные данные скомпрометированы — под угрозой якобы находятся все средства пенсионера. Спасти сбережения предложили следующим образом: обналичить их и перевести на «безопасный» счет. В итоге пенсионер передал курьеру мошенников 3,18 миллиона рублей. Лишь спустя время мужчина осознал, что его обманули.

Ранее пенсионеры из Москвы хотели помочь подставной полиции «накрыть» ОПГ, но лишились квартиры и 18 миллионов рублей.

