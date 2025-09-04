Москвичка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и 30 миллионов рублей

76-летняя москвичка лишилась квартиры и 30 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Москвы поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и почти 30 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, пишет «Интерфакс».

С 76-летней женщиной связались неизвестные, которые представились работниками правоохранительных органов. Они посоветовали ей сохранить номер телефона на случай, если кто-то будет совершать противоправные действия в отношении нее. Через некоторое время москвичке позвонили несколько незнакомцев с угрозами, после чего та связалась по ранее указанному злоумышленниками номеру, думая, что обращается в силовые структуры.

«Под предлогом содействия в задержании злоумышленников и недопущения хищения ее имущества с накоплениями аферисты убедили москвичку обналичить в нескольких банках более 5,8 миллиона рублей», — рассказал Васенин. Он отметил, что женщина на протяжении почти двух месяцев приносила эту сумму по частям в один из подъездов дома на Очаковском шоссе, оставляя свои сбережения в почтовом ящике.

Однако на этом мошенники не остановились. Вскоре они добились того, что пенсионерка избавилась от своей квартиры, расположенной на улице Стромынке на востоке города. Вырученные со сделки 21,7 миллиона рублей жительница столицы передала жильцу одной из квартир на Очаковском шоссе, 79-летнему москвичу. По версии следствия, мужчина забрал у нее не только вышеуказанную сумму, но и те деньги, которые были оставлены в почтовом ящике.

Полицейским удалось задержать соучастника мошенников. Для того, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, его доставили в отдел полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Местонахождение денег, а также организаторов аферы и других соучастников ищут.