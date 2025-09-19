Экономика
22:34, 19 сентября 2025

Домработница Пугачевой лишилась квартиры из-за мошенников

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Экс-домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова лишилась жилья из-за мошенников. Об этом 85-летняя женщина сообщила NEWS.ru.

Пострадавшая заявила журналистам, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о незаконном присвоении неизвестными своей однокомнатной квартиры в столичном районе Марьино. Дороднова рассказала, что месяц назад ей позвонил молодой человек и предупредил ее о вероятном взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». После этого собеседник попросил пенсионерку продиктовать ему данные банковских карт. Экс-домработница звезды забыла о разговоре, однако когда она в середине сентября приехала в жилконтору в Марьино оплатить ЖКУ, то обнаружила, что недвижимость ей больше не принадлежит. При этом Дороднова отметила, что не знает имя нового собственника, поскольку ей его не называют. «Полиция разберется. Я сразу обратилась к адвокату Елене Калиничевой. (...) Мы будем судиться, естественно», — поделилась информацией Дороднова. Женщина подозревает, что связавшийся с ней в конце августа мужчина мог быть связан с присвоением ее квартиры.

Пенсионерка призналась, что шокирована произошедшим. Она уточнила, что никогда не пускала в дом незнакомцев и у нее «всегда все было под контролем». Дороднова добавила, что не знает, куда ей идти после случившегося. «К родственникам, наверное, поеду, но их тоже не хочется стеснять. У меня огромная просьба ко всем добрым людям, помогите, пожалуйста, разобраться в моей непростой ситуации, чтобы я не осталась без крыши над головой», — попросила бывшая домработница Пугачевой.

Ранее стала известна судьба украденной мошенниками квартиры певицы Ларисы Долиной. Так, Мосгорсуд обязал вернуть украденное злоумышленниками жилье артистке.

