Раскрыта катастрофическая опасность при покупке жилья

«Известия»: Суды все чаще возвращают квартиры обманутым хозяевам в ущерб новым

Покупка квартиры у обманутого аферистами хозяина грозит потерей ее и денег: судебные инстанции все чаще стали вставать на сторону хозяев в ущерб новых владельцев. Такую тенденцию наметили журналисты «Известий», пообщавшись с юристами.

Так, в Якутии злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов и вынудили продать свое жилье 69-летнего местного жителя. Вопрос о судьбе жилья сейчас еще не решен, впереди гражданские тяжбы за имущество.

Еще одна подобная история развернулась в Кисловодске, где женщина сначала продала свою квартиру, передав вырученные деньги мошенникам, а после вернула жилье, доказав свою правду в суде. Изначально Фемида была на стороне покупателя, но жительнице удалось добиться назначения ей судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам вынесено заключение о том, что на момент подписания договора она страдала психическими проблемами в форме органического эмоционально-лабильного астенического расстройства.

Эксперты говорят, что в результате отмены сделки, которая была совершена под давлением третьих лиц, убытки часто ложатся именно на покупателей.

«Отмена такого рода сделок предполагает реституцию, то есть продавец должен вернуть то, что получил от покупателя. Но что может вернуть покупателю человек, отдавший все, что имел, мошенникам?», — задалась вопросом юрист Екатерина Краснова.

Как поясняют специалисты, при просмотре понравившихся вариантов потенциальным покупателям стоит обратить внимание на заниженную стоимость недвижимости. Кроме того, подозрение могут вызвать и документы на квартиру. Обязательно нужно проверить, продается ли она лично собственником или по доверенности. Приобретение через посредников — максимально рискованно, говорит юрист Анастасия Савченко.

Ранее стала известна судьба украденной мошенниками квартиры Долиной. Суд встал на сторону певицы, поэтому теперь ей должны вернуть жилье.